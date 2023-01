Laricchia: "Sì, comincia l'inverno, ma attenti alla disinformazione. Vi spiego cosa succederà"

Quella in arrivo sarà una settimana ricca di maltempo su buona parte dell'Europa grazie all'ingresso, per la prima volta in questo inverno, del fronte polare. Insomma senza tanti fronzoli comincerà l'inverno sul Vecchio Continente, ma come al solito in questi casi il web viene invaso di fake-news, notizie stravolte e sensazionalismo esagerato.

Proprio per questo arriva l'intervento dell'esperto tecnico meteorologo Raffaele Laricchia, pronto a far chiarezza su quel che succederà nei prossimi giorni in Italia.

È vero che ritorna l'inverno? "Assolutamente si, ma più che "ritornare" utilizzerei il termine "cominciare" considerando che dal 21 dicembre abbiamo avuto a che fare principalmente con l'anticiclone su tutto lo Stivale e qualche sporadica giornata instabile."

Si legge sul web che arriva il Burian, cosa c'è di vero? "Assolutamente no, il Burian non arriverà e comunque, volendo essere pignoli, il Burian non è mai arrivato e mai arriverà in Italia. Il Burian è il vento delle steppe siberiane e soffia solo da quelle parti, non in altri posti. Se poi vogliamo nominare "Burian" le grandi massi gelide provenienti dalla Siberia è un altro conto, ma tecnicamente è errato. Comunque, tornando a noi, non arriverà il Burian nei prossimi sette giorni, quello è certo".

E allora di cosa si tratta? "Si tratta di aria polare marittima proveniente dalla Groenlandia, molto fredda in alta quota (specie oltre i 3000 metri) e molto meno fredda nei bassi strati. A partire da giovedì si insinuerà aria di origine artico-marittima, proveniente dal nord Europa e dal mar di Norvegia, che farà ulteriormente scendere le temperature ma siamo ben lontani dal paragonarla all'aria gelida dell'est".

Dove farà più freddo? "Parto col dire che fino a mercoledì le temperature scenderanno poco sotto le medie del periodo al nord, mentre su centro e sud addirittura resteremo poco sopra le medie visto che prevarranno le correnti meno fredde sud-occidentali. Poi, tra giovedì e sabato, aumentano nettamente le possibilità di un deciso calo termico su tutto lo Stivale e proprio in questo frangente la neve potrebbe conquistare quote sempre più basse".

Ma dove nevicherà? "Nella prima fase del peggioramento (tra lunedì e mercoledì) avremo un piccola possibilità di neve in bassa collina su Ovest Emilia, Lombardia, Piemonte, Liguria. Qualche rapida nevicata potrebbe manifestarsi momentaneamente fino in pianura e non escludo anche episodi di gragnola e neve tonda. Sull'Appennino nevicherà solo in montagna. Successivamente, tra giovedì e sabato, irromperà aria ben più fredda su tutto lo Stivale e in questa circostanza la neve potrebbe giungere a quote bassissime su Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Molise e Abruzzo. Possibilità nevose molto più basse per Veneto, Lombardia, Liguria, Piemonte (ma saranno necessari altri aggiornamenti per chiarire queste situazioni su piccola scala").

Anche al sud la quota comincerà a scendere rapidamente nella seconda metà della settimana, tanto che potremmo osservare fiocchi fino in collina".

Insomma vivremo una settimana invernale, assolutamente in linea col periodo. Quella in arrivo sarà una normale ondata di freddo per l'inverno italiano.