La SICCITA' incalza, situazione ancora ECCEZIONALE su mezza Italia e mezza Europa

Le piogge e i temporali dei giorni scorsi purtroppo non hanno portato grandi miglioramenti nella lotta alla siccità. Solo il sud, ed in particolare Puglia e Calabria, hanno fatto i conti con piogge un po' più abbondanti e democratiche.

La situazione, dunque, resta molto critica su più di mezza Italia: l'assenza di vere perturbazioni organizzate e le alte temperature non possono far altro che aggravare la siccità su tutta la nostra penisola ed in particolare al nord. Fiumi e laghi sono sempre più poveri d'acqua, addirittura diversi specchi d'acqua incastonati nell'arco alpino stanno sparendo.

È anche vero che ci troviamo nel pieno dell'estate, pertanto aspettarsi perturbazioni organizzate a luglio è quasi un'illusione. La pioggia sarebbe dovuta scendere nei mesi scorsi, quando purtroppo gli anticicloni erano protagonisti della scena italiana.

Come potete osservare dall'immagine si evince una situazione di siccità eccezionale su vaste aree della penisola, soprattutto al nord. Il Triveneto e quasi tutto l'arco alpino nei prossimi giorni vedrà un ulteriore peggioramento della situazione.

Entro mercoledì 20 la siccità peggiorerà sensibilmente data l'assenza di piogge e soprattutto in vista di un netto aumento delle temperature.

Anche Toscana, Umbria e Lazio vedranno un marcato peggioramento della siccità.

La situazione è critica non solo in Italia ma anche su vasti territori europei. Insomma, l'assenza delle vere perturbazioni atlantiche si fa sentire su buona parte dell'Europa.