Il CALDO preme sull'acceleratore, fino a 38 gradi tra giovedì e venerdì

Il caldo tornerà a fare sul serio: nemmeno il tempo di assaporare giornate più gradevoli che l'anticiclone africano cercherà in ogni modo di avvolgere nuovamente lo Stivale. E a quanto pare ci riuscirà nel prosieguo di settimana!

Fino a mercoledì le temperature non subiranno grandi scossoni e in aggiunta potremo osservare qualche temporale o rovescio sul nordest e lungo il versante adriatico (come anticipato qui).

Da giovedì, invece, l'alta pressione si espanderà verso est riuscendo ad inglobare con facilità tutta la penisola, favorendo un deciso aumento delle temperature.

Il caldo tornerà ad essere intenso soprattutto al nord, con picchi massimi di 37-38°C sia giovedì che venerdì. Si tratterà di caldo torrido, quindi secco, considerando che l'aumento termico sarà una diretta conseguenza di un marcato calo dell'umidità. Caldo deciso anche in Toscana fino a 36-37°C, mentre sul resto d'Italia saranno due giornate calde ma senza eccessi.

Nel fine settimana il caldo sarà più intenso anche al centro e al sud, mentre il nord vedrà un leggero calo delle temperature ed anche l'arrivo di qualche temporale al nordest.