Inizio settimana con SEVERO MALTEMPO su alcune regioni; verrà coinvolta anche la tua zona?

L'inizio della prossima settimana rischia di essere davvero turbolento per le regioni meridionali e in parte anche per la Sardegna. Nella giornata di domenica 24 ottobre prenderà piede un'intensa depressione che condizionerà negativamente il tempo del nostro meridione soprattutto nelle giornate di lunedi 25 e martedi 26 ottobre.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese al meridione nella giornata di lunedi 25 ottobre:

MALTEMPO SEVERO sulla Calabria ionica e l'est della Sicilia. Qui saranno possibili nubifragi ed alluvioni lampo. Rovesci intensi anche sulla Campania e sulla Sardegna. Il resto del meridione sarà ancora in attesa e non dovrebbe avere fenomeni.

Questa invece è la situazione attesa per martedi 26 ottobre:

Piogge molto forti colpiranno la Campania, la Sicilia fino a sforare verso il Molise e l'Abruzzo. Una pausa dovrebbe intervenire sulla Calabria Ionica, mentre un miglioramento più sensibile si presenterà sulla Sardegna.

Il tempo al meridione si presenterà instabile almeno fino a metà settimana, con possibilità di ulteriori rovesci o temporali, bello invece sul resto d'Italia.

