GHIACCI ARTICI sempre in agonia: siamo ai minimi storici!

Non ci siamo...ma proprio per niente. L'estensione dei ghiacci artici continua ad essere ai minimi storici dopo un inverno abbastanza disastroso in sede polare. Secondo i grafici pervenuti esattamente due giorni fa (il 22 marzo), anche l'inizio della primavera meteorologica sembra non avere impresso nessun recupero sostanziale alla massa di ghiaccio, che seguita a presentare un'estensione molto al di sotto della norma.

La linea azzurra mostra l'estensione del ghiaccio in sede artica dai primi di dicembre ad oggi. Era dura fare peggio dell'annus orribilis 2011-2012 (linea tratteggiata nera), ma evidentemente ci stiamo riuscendo.

Notate inoltre come sia distante la media calcolata dal 1981 al 2010 (linea grigio-scura), ma soprattutto come negli anni in cui sono state condotte le rilevazioni, non si sia mai registrato un valore estensivo cosi basso.

Vedremo cosa ci riserverà la primavera e soprattutto l'estate, che negli ultimi anni si è dimostrata implacabile con la produzione di frequenti anticicloni polari.

