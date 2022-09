Drastico calo delle TEMPERATURE, quasi 10°C in pochi minuti con la discesa dell'aria fredda

L'aria fredda che stamattina ha portato maltempo sul nordest (ed anche la prima neve a quote modeste per il periodo) sta ruzzolando verso sud, attraversando tutta la nostra penisola in modo decisamente turbolento.

Il grosso del maltempo si trova oltre l'Adriatico, mentre sullo Stivale restano isolati piovaschi e soprattutto fortissimi venti settentrionali che stanno causando un clamoroso calo della temperatura. Al momento il fronte d'aria fredda sta inglobando tutto il centro Italia, dove ha causato un calo termico di quasi 10°C in poche ore.

Il calo maggior e istantaneo sta coinvolgendo le regioni adriatiche: su Pescara la temperatura è scesa di oltre 10°C in meno di mezz'ora, così come su tutto il resto della regione. La stessa Pescara, che stamattina registrava una massima di 30°C, ora mostra una temperatura di appena 15°C! Addirittura L'Aquila è scesa sotto i 10°C.

Il freddo continua ad avanzare verso sud e proprio in questi minuti sta irrompendo su Molise, Campania e Puglia settentrionale. Entro sera toccherà al resto della Puglia e alla Basilicata, dopodiché nella notte il calo termico sarà realtà anche sul resto del Meridione.

Sulle regioni tirreniche e al nordovest potreste "obiettare" sull'effettivo calo delle temperature: tuttavia occorre precisare che nelle aree sottovento, dove attualmente ci sono venti favonici, l'umidità sta scendendo vistosamente e per tal motivo la temperatura non scende in modo marcato come sul lato adriatico. Ovviamente è solo un'apparenza: entro sera le temperature scenderanno anche sul nordovest e le regioni tirreniche, portandosi fin sotto i 15°C.

Il calo termico è accompagnato da venti intensi con raffiche oltre i 70 km/h specie sul lato adriatico. Pertanto prestare attenzione.