DEPRESSIONE mediterranea tra 20 e 22 aprile: VENTO FORTE oltre a piogge e TEMPORALI

Come ampiamente discusso in questo articolo l'Italia si appresta a vivere un periodo decisamente più perturbato grazie all'ingresso delle dimenticate correnti atlantiche. Questa volta il cambio di circolazione potrebbe rivelarsi davvero importante e soprattutto estremamente fondamentale per la lotta alla siccità.

Almeno due perturbazioni atlantiche interesseranno l'Italia nel prosieguo di settimana: una tra mercoledì 20 e venerdì 22, l'altra tra sabato 23 e domenica 24. Poi potrebbe arrivarne un'altra più blanda il 25 aprile, ma ci ritorneremo nei prossimi aggiornamenti.

La perturbazione che andrà ad inaugurare questa fase instabile e piovosa sarà molto ampia e piuttosto turbolenta: i primi effetti giungeranno al nordovest nel corso di mercoledì, ma il vero maltempo arriverà tra giovedì e venerdì quando si svilupperà una vasta depressione mediterranea.

Nel corso di giovedì e nelle prime ore di venerdì il ciclone potrebbe raggiungere un minimo di bassa pressione di 994 hpa tra la Sardegna e il mar Tirreno. Attorno a questo minimo barico il vento sarà particolarmente intenso e a carattere ciclonico: avremo raffiche di scirocco burrascose su tutto il sud ed il lato Adriatico, mentre soffierà dapprima la Bora e successivamente tramontana al nord e Sardegna.

I venti forti andranno ad alimentare le piogge e i temporali dapprima al nord e a seguire anche al centro e (per poche ore) anche al sud.

Le raffiche di vento più forti sono previste al sud tra il pomeriggio di giovedì e la mattina di venerdì.

Non escludiamo raffiche di scirocco superiori ai 90 km/h su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, in grado di creare danni e disagi.

A tal proposito occorrerà seguire con attenzione le allerte della protezione civile che certamente saranno emanate nelle prossime 24-36 ore.