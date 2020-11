Ciclone colpisce duramente la Sardegna, si muove verso il centro-sud

Situazione di massima criticità in Sardegna, ancora alle prese con vasti sistemi temporaleschi semi-stazionari che stanno scaricando sul suolo sardo ingenti quantità di pioggia. Purtroppo le piogge alluvionali hanno colpito duramente il nuorese, dove almeno tre sono le vittime a Bitti. Tanti torrenti e fiumi sono in piena.

I fenomeni più intensi legati a questa perturbazione, il cui centro di bassa pressione è situato nel Canale di Sardegna, sono situati proprio sull'isola sarda. Le prime piogge piuttosto intense stanno interessando in questi minuti la Sicilia orientale (catanese e messinese ionico) ma si tratta solo del preludio al forte peggioramento che si concretizzerà nelle prossime ore.

La depressione, infatti, è in graduale movimento verso est e a breve avvolgerà tutto il centro-sud Italia.

FORTE MALTEMPO DA STASERA | Un fronte carico di temporali intensi e nubifragi raggiungerà la Sicilia entro questa sera, attraversandola da ovest verso est. I temporali saranno molto forti e produrranno accumuli di pioggia diffusamente superiori ai 40-50 mm, con picchi superiori ai 100 mm.

Nel corso della notte le piogge raggiungeranno anche Calabria e Campania, mentre domani mattina il maltempo si estenderà anche a Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Marche e Umbria e vi persisterà per tutta la giornata.

Oltre alla Sicilia, anche Calabria e Puglia saranno interessate dai fenomeni più intensi e persistenti, con accumuli localmente importanti (superiori ai 70-80 mm). Fortunatamente nel corso della notte le piogge abbandoneranno gradualmente la Sardegna.



Più al riparo il nord Italia, assieme a Toscana e Lazio dove gli effetti della perturbazione saranno quasi nulli ad eccezione di locali pioviggini tra questa notte e domani mattina. Il vento di scirocco sferzerà tutto il centro-sud tra stasera e domani mattina, salvo poi cominciare a ruotare da nord-est.