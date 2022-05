CALDO: dove sarà più FASTIDIOSO nei prossimi 2 giorni?

In questa sede monitoreremo l'indice di calore che avremo in Italia nei prossimi 2 giorni. Per sapere cosa si intende per indice di calore si legga questo articolo:(www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/90917)

L'apice della nuova ondata di caldo verrà toccato probabilmente nel prossimo fine settimana (si legga questo articolo per tutti i dettagli: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/caldo-primo-fine-settimana-di-giugno-infuocato-in-italia-punte-vicine-a-40-/93997/. Tuttavia, i valori termici inizieranno ad aumentare sull'Italia già nelle prossime ore e con essi il tasso di umidità. In alcune regioni il caldo potrebbe risultare già fastidioso nel corso delle prossime 36-48 ore.

La prima mappa mostra l'indice di disagio da caldo (o indice di calore) atteso in Italia nel pomeriggio di domani, mercoledi 1 giugno:

Partendo dal nord, caldo in genere sopportabile se si eccettua un po' di FASTIDIO in Pianura Padana, ma cose di poco conto.

Al centro avremo invece un caldo FASTIDIOSO nelle aree interne della Sardegna e sulle pianure Tosco-Laziali, per il resto caldo sopportabile.

Al sud caldo FASTIDIOSO nelle aree interne della Sicilia ed in prossimità del Golfo di Taranto, per il resto caldo sopportabile.

Questo invece è l'indice di disagio da caldo atteso in Italia nella giornata festiva di giovedi 2 giugno:

Al nord situazione invariata con un po' di FASTIDIO in Valpadana durante il pomeriggio.

Al centro caldo MOLTO FASTIDIOSO nelle aree interne della Sardegna, caldo FASTIDIOSO nelle zone interne del Lazio e della Toscana.

Al sud caldo FASTIDIOSO nelle aree interne della Sicilia e sul Golfo di Taranto, un po' FASTIDIOSO altrove, più sopportabile lungo le coste.

