ARTICO sempre ai MINIMI STORICI come estensione...

Non va bene! Anche l'ultima stagione fredda non ha fatto registrare nessun recupero nell'estensione dei ghiacci dell'Artico, che resta ai minimi storici. Tutta colpa di un'alta pressione che è rimasta insediata a lungo sul Polo durante questo inverno, condizionando pesantemente l'assetto termico in loco.

La mappa dell'estensione dei ghiacci, aggiornata a martedi 23 febbraio, è quindi lapidaria:

Si nota come dopo il lievissimo recupero avutosi tra la metà di gennaio ed i primi giorno di febbraio, siamo nuovamente caduti nel "baratro".

Dal grafico si evince come dal mese di novembre ad oggi, il deficit di estensione dei ghiacci in sede artica abbia più volte superato "l'annus orribilis", ovvero il 2011-2012, contrassegnato con il tratteggio.

Da notare infine come risulti distante media estensiva calcolata dal 1981 al 2010, contrassegnata con la linea nera...

