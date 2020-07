Meteo a 15 giorni: ESTATE a corrente alternata sull'Italia

La fase moderatamente calda e stabile che ci interesserà all'inizio della settimana prossima non sembra avere le carte in regola per durare a lungo, quantomeno sulle regioni centrali e settentrionali.

L'alta pressione delle Azzorre condizionerà positivamente il tempo della nostra Penisola fino a mercoledi 22 luglio, determinando bel tempo e caldo nella norma. Successivamente, il flusso atlantico che scorre da oltre un mese sull'Europa centro-settentrionale farà una nuova migrazione verso sud, interessando il nord e il centro.

In altre parole, dopo la fase stabile dei prossimi giorni è assai probabile che le regioni centro-settentrionali vengano nuovamente interessate da temporali ed aria fresca proprio a cavallo dell'ultimo week-end del mese.

Ecco l'ipotesi imbastita questo pomeriggio dal modello americano per la notte tra sabato 25 e domenica 26 luglio:

L'aria fresca atlantica (frecce blu) potrebbe interessare il nord e il centro con temporali, rovesci e una generale diminuzione delle temperature. Al sud e sulle Isole avremo invece un tempo completamente diverso, fatto di sole e clima anche abbastanza caldo.

Questa situazione si manterrà inalterata per un paio di giorni, prima che l'alta pressione delle Azzorre si decida nuovamente a portare l'estate su tutta l'Italia. Eccola di nuovo in azione nella giornata di mercoledi 29 luglio con il suo carico di stabilità e bel tempo per tutti:

Insomma, almeno fino alla fine del mese non si notano invasioni di aria molto calda di provenienza africana. Si continuerà sulla falsariga delle ultime settimane, tra belle giornate soleggiate, qualche temporale e temperature nei ranghi della media climatologica.