Meteo a 15 giorni: confermata una possibile "rivoluzione" perturbata

L'anticiclone africano non può essere l'unica figura dominante del Paese da qui all'estate. Se cosi fosse sarebbe un bel problema, per fortuna ci sono tante vie d'uscita per vivere fasi dinamiche del tempo, caratterizzate anche da precipitazioni preziose per l'agricoltura, i fiumi e gli invasi.



Il modello seguita a prevederne parecchie di queste "escape room" per vivere condizioni atmosferiche più vibranti.



Dopo una fase interlocutoria prevista nel fine settimana 18-19 aprile, ecco che il Mediterraneo centrale possa subire un nuovo attacco da ovest, caratterizzato certamente da un temporaneo richiamo sciroccale al centro e al sud, ma anche dall'arrivo di un fronte carico di precipitazioni che, proprio il contatto con quest'aria calda in risalita da sud, tenderà ad esaltare. Ecco una mappa che illustra la situazione prevista per lunedì 20 aprile:

La cosa più interessante è però il "contact" che potrebbe verificarsi con le correnti più fredde in rientro da est nei giorni successivi, che correranno sotto l'anticiclone presente tra Scandinavia e Russia. Ecco cosa ne conseguirebbe nella giornata di mercoledì 22 aprile secondo diverse emissioni del modello americano:

Questa configurazione si commenta da sola: sarebbe garanzia di sicuro maltempo, con l'Italia avvolta da un vortice depressionario di quelli seri e le alte pressioni confinate ai lati opposti del Continente.



Solo verso sabato 25 aprile andrebbe ad allentarsi la morsa del maltempo: la circolazione diverrebbe nord-occidentale e il tempo variabile, come si vede qui sotto:

Attendibilità: possibilità di cambiamento dal 20 aprile superiori al 40%, dunque più che discrete, considerando la distanza temporale.



IN SINTESI il tempo da sabato 18 a sabato 25 aprile:

sabato 18 e domenica 19 aprile: tempo probabilmente asciutto, soleggiato e molto mite, addensamenti solo sul nord-ovest ma senza fenomeni.



da lunedì 20 a martedì 21 aprile: maltempo in arrivo su nord-ovest Sardegna, alto e medio Tirreno con piogge, tempo asciutto ma nuvolaglia anche altrove con temperature però decisamente elevate per il periodo causa richiamo sciroccale.



da mercoledì 22 aprile a venerdì 24 aprile: maltempo su tutto il Paese con piogge e temporali, calo delle temperature.



da sabato 25 aprile: tendenza a variabilità con ampie schiarite ma ancora fenomeni residui qua e là, specie su Alpi di confine e dorsale appenninica del centro e del sud.

Rialzo termico moderato.