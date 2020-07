Maltempo al Nord: nubifragio trasforma Brescia in un fiume!

Come vi abbiamo illustrato in un , un esteso e violento sistema temporalesco (MCS) sta interessando il Nord Italia dalle prime ore del mattino, producendo piogge a carattere di nubifragio, grandinate e forti raffiche di vento.

Molti i disagi e i danni in queste ore soprattutto in Lombardia. Come vediamo in queste immagini pubblicate su Facebook, un nubifragio ha colpito Brescia trasformando le strade della città in fiumi in piena. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati.



Molti i disagi anche in provincia, con allagamenti e smottamenti. Il violento temporale ha causato danni al supermercato Lidl di Ghedi. Parti di controsoffitto sono crollate, l'acqua è filtrata nel locale, in parte risultato fuori uso. Fortunatamente la struttura era ancora ancora chiusa e non si sono registrano feriti.