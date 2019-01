L'INVERNO fa e farà ancora sul serio

SITUAZIONE: un vortice freddo in quota impegna il nostro Paese determinando la formazione di un minimo depressionario sul meridione, responsabile di marcata instabilità e di nevicate a quote basse lungo la dorsale appenninica sino al medio Adriatico. Altrove il tempo è migliore ma sussistono venti sostenuti e le temperature vanno calando.



NEVICATE: su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Lucania, Calabria e nord Sicilia attese ancora precipitazioni nevose sino a quote collinari almeno per 24-36 ore, con carattere di intermittenza, più continue sull'Abruzzo e sul Molise con accumuli anche superiori ai 30cm oltre i 1000m.



EVOLUZIONE: nel fine settimana una breve parentesi anticiclonica determinerà un'attenuazione della fenomenologia e un certo rialzo termico, soprattutto in quota, ma lunedì aria fredda scorrerà ancora lungo le regioni adriatiche determinando rovesci di neve sino a quote basse.



SVOLTA: dopo una fase interlocutoria ma di tempo sostanzialmente discreto, prevista tra martedì 15 e giovedì 17, da venerdì 18 è previsto un notevole indebolimento dell'alta pressione e l'inizio di una nuova fase meteo con saccature in sfondamento più netto sul bacino centrale del Mediterraneo. Se i primi passaggi risulteranno blandi, all'inizio della terza decade di gennaio è previsto un affondo ben più marcato delle correnti perturbate, coadiuvato dall'inserimento di aria artica e da una probabile inversione dei venti nell'aria polare, tale da bloccare almeno in parte l'azione delle correnti occidentali.



COMMENTO: in pratica durante la terza decade di gennaio e forse anche per l'inizio di febbraio l'inverno potrebbe fare sul serio su tutta l'Europa, Italia compresa. Sarebbe il risultato "ritardato" ma sempre più evidente del doppio riscaldamento stratosferico registrato in aria artica tra la fine di dicembre ed oggi.



OGGI: al nord bel tempo salvo addensamenti in Romagna e sui settori alpini di confine centrali ed orientali, associati a sporadiche nevicate. Sulla Sardegna e il medio Adriatico tempo instabile con possibili rovesci, nevosi anche a quote collinari, più intensi e continui sull'Abruzzo, tempo buono sulle regioni centrali tirreniche ma ventoso e freddo. Al sud instabile con annuvolamenti anche intensi associati a rovesci anche a sfondo temporalesco, nevosi sino a quote collinari, specie su Molise, Puglia, Lucania, Calabria e nord Sicilia, ventoso. Temperature in calo ovunque.



DOMANI: ancora nubi e qualche precipitazioni su medio Adriatico e meridione, nevose a quote collinari, tempo migliore altrove, attenuazione parziale del vento. Temperature senza grandi variazioni.



Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it