Meteo a 7 giorni: primi vagiti novembrini sotto la pioggia su diverse regioni

La previsione per la giornata di giovedì 1 novembre parla da sola: tempo piovoso praticamente su tutta l'Italia a causa del transito di una perturbazione. L'unica regione che si salverà dalle grinfie di Giove Pluvio sarà la Sardegna.

Le piogge saranno più intense e localmente a carattere di rovescio o temporale sul nord-est e le regioni tirreniche, mentre al nord-ovest il tempo dovrebbe migliorare tra il pomeriggio e la serata.

Durante il fine settimana la temporanea accelerazione del getto sul nord Europa determinerà l'allungo (altrettanto temporaneo) dell'alta pressione verso la parte centrale del nostro Continente.

La seconda mappa mostra la situazione attesa in Europa per sabato 3 novembre.

Il temporaneo rinforzo anticiclonico sopra citato imporrà l'isolamento di una depressione tra le due Isole Maggiori e la Tunisia; su gran parte d'Italia il tempo migliorerà con ampi spazi di cielo sereno e clima mite.

Solo le due Isole maggiori e in maniera più sporadica il medio e basso Tirreno avranno alcuni rovesci che tra la Sardegna e la Sicilia potrebbero essere anche intensi.

Come già anticipato, l'alta pressione sull'Europa centrale durerà poco; tra lunedi 5 e martedi 6 novembre si avvicinerà da ovest una vasta depressione che allungherà un sistema frontale verso il Mediterraneo occidentale (terza mappa).

Il tempo peggiorerà ad iniziare dai settori di ponente con piogge anche intense, ma in un contesto termico sempre molto mite.

Riassumendo: giovedì 1 novembre tempo perturbato quasi ovunque ad eccezione della Sardegna dove avremo schiarite. Migliora in giornata anche al nord-ovest.

Venerdì 2 novembre ancora piogge al centro e al meridione, ma in via di attenuazione con il passare delle ore, per il resto abbastanza soleggiato, asciutto e mite.

Fine settimana con qualche rovescio sulle Isole e al meridione, per il resto tempo abbastanza buono.

Tra lunedi 5 e martedi 7 novembre probabile nuovo peggioramento ad iniziare da ovest con piogge anche intense, ma in un contesto mite.

