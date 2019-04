PREVISIONI METEO: importante cambiamento del tempo in arrivo da mercoledì

Una circolazione di bassa pressione svolgerà un ruolo importante nel plasmare le condizioni atmosferiche previste sull'Italia a partire dalla seconda metà della settimana. In realtà già entro domani, martedì 2 aprile, sull'Europa si consumeranno le prime importanti manovre atmosferiche il cui punto di arrivo, a questo punto chiaro ed inevitabile, sarà lo sviluppo di una circolazione di bassa pressione organizzata sul Mediterraneo centrale.

La previsione del modello americano riferita a giovedì 4 aprile, mette in luce una quantità elevata di pioggia in arrivo sull'Italia e soprattutto sulle regioni del NORD:

Lo sviluppo di una attiva circolazione di bassa pressione sul Mediterraneo centrale, sarà provocata dall'arrivo di una massa d'aria piuttosto fredda alle quote superiori. Tale massa d'aria troverà una via di fuga verso il Mediterraneo attraverso il golfo del Leone, dando luogo ad una ciclogenesi con perno sui bacini settentrionali italiani. Con questa situazione, l'arrivo della PIOGGIA sulle regioni del nord appare ormai un fatto conclamato , anche se il basso Piemonte e l'Emilia, assetate di acqua, saranno le due zone che riceveranno meno pioggia.

La probabilità di PIOGGIA prevista giovedì 4 aprile sullo stivale, mette in evidenza come le regioni del nord verranno a trovarsi in uno dei settori più attivi della perturbazione:

Spingendo il nostro sguardo al periodo successivo, il modello americano ipotizza lo sviluppo di un canale depressionario che potrebbe essere percorso da nuove perturbazioni anche nel periodo successivo. In particolare si evince come nel periodo compreso tra venerdì 5 e mercoledì 10 aprile, il perno di questa circolazione depressionaria possa collocarsi sulle regioni del centro e del sud, agevolando lo sviluppo di una nuova perturbazione sul Mediterraneo tra domenica 7 e martedì 9 aprile, con effetti anche sul nostro Paese.

La media Ensemble del modello americano riferita a lunedì 8 aprile, mette in luce una nuova perturbazione sul bacino centrale del Mediterraneo. Lo sviluppo di questo canale depressionario verrebbe inoltre favorito dalla presenza di una figura di alta pressione in sede scandinava:

