Previsioni meteo: FORTE MALTEMPO in arrivo

Una intensa fase di maltempo è prevista sul Mediterraneo nel periodo compreso tra sabato 27 e lunedì 29 ottobre. Ad innescare questa importante situazione di maltempo, una poderosa discesa d'aria fredda artica avrà tutte le carte in regola per costruire un'importante figura di bassa pressione sull'Europa e sul Mediterraneo occidentale già a partire da sabato. Lungo il fianco orientale di questa forte depressione, troveremo venti molto tiepidi in risalita lungo il mar Tirreno. Alcune aree del nostro Paese rischiano accumuli di pioggia molto elevati.

Allo stato attuale vengono confermati due distinti passaggi perturbati in arrivo sul nostro territorio. Ad esserne interessati saranno soprattutto i versanti tirrenici e le regioni del nord. Sabato il primo passaggio porterà intense precipitazioni su Alpi e Prealpi con accumuli particolarmente abbondanti sulle zone montagnose del Friuli e sulla Liguria. Tra domenica e lunedì l'impeto dello Scirocco rischia di mandare a bagno l'alto Piemonte e la Riviera Ligure di Ponente.

Qualche forte temporale è previsto sabato e lunedì anche su Toscana, Lazio e Campania, anche se in questo frangente i fenomeni dovrebbero avere un'evoluzione abbastanza veloce. Nella zona da bollino rosso per rischio maltempo questa volta figureranno le regioni del nord.

Lo sviluppo degli eventi negli ultimissimi giorni di ottobre (martedì 30 e mercoledì 31) potrebbe portare ancora delle nuove precipitazioni in vista per il nord. Questo settore d'Italia vivrà una fase atmosferica autunnale di grosso maltempo.

Per tutto il periodo preso in esame, le temperature saranno in genere molto miti con picchi massimi di caldo in previsione per le due isole maggiori, il basso Adriatico ed il versante jonico. Ventilazione prevalentemente meridionale.

