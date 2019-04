Pasquetta fra piogge, sabbia e venti tempestosi - previsioni

Un risveglio decisamente tempestoso per le regioni del sud dove soffia un impetuoso vento di scirocco che già sta causando diversi danni : la situazione più critica è in Sicilia dove le raffiche di vento hanno raggiunto clamorosamente i 132 km/h nel palermitano (zona Termini Imerese) e i 110-120 km/h in altri punti dell'isola, segno della particolare estensione e dell'incisività del peggioramento. Le intense raffiche sono state prodotte da una depressione in risalita dall'Algeria sin verso il mar Tirreno e proprio questi venti intensi di ostro e scirocco stanno trascinando nei cieli italiani ingenti quantità di polvere del deserto, chiaramente visibile dal satellite.

Dunque il maltempo sta rovinando questa giornata di Pasquetta su alcune regioni italiane ed il tempo è addirittura atteso in ulteriore peggioramento nel corso della giornata. Ma vediamo il tempo nel dettaglio:

NORD - Cieli spesso nuvolosi o velati, soprattutto per via del pulviscolo in sospensione in atmosfera, ancora bello in Liguria ed estremo nord-est.

Fra metà pomeriggio e la serata piogge in arrivo tra Emilia Romagna, Liguria e Piemonte, mentre fra la serata e la notte avremo piogge più moderate ed estese a quasi tutto il nord. Venti sostenuti in pianura Padana e in Liguria, specie sul nord-est.

CENTRO - Cieli spesso nuvolosi o coperti, tanta sabbia in sospensione in atmosfera : parte di essa cadrà al suolo sporcando ogni superficie grazie alle piogge che giungeranno in maniera diffusa nel corso del pomeriggio (indicativamente dopo mezzogiorno). Venti sostenuti di scirocco soprattutto sulle coste.

SUD - Tantissima sabbia in sospensione in atmosfera. Venti impetuosi di scirocco su Sicilia, Sardegna e Calabria con raffiche localmente superiori ai 100 km/h. Venti intensi anche su Basilicata e Puglia, con raffiche fino a 80 km/h specie tra pomeriggio e sera. Piogge sporche al mattino su Sicilia, Calabria e Campania (in esaurimento nella seconda parte della giornata). In serata piogge deboli ma sporche anche su Basilicata e Puglia.