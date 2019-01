NEVE: quando potrebbe arrivare il turno del NORD Italia? Vi sveliamo la nostra ipotesi

Neve al nord? Sarà possibile nel prossimi giorni?

Mentre alcune zone dell'Appennino centro-meridionale stanno facendo il pieno in queste ore, il nord da giorni è sotto un sole dardeggiante, appena offuscato da qualche velatura di passaggio; la carenza di neve inizia a farsi sentire su quasi tutto l'arco alpino, per non parlare dell'Appennino settentrionale (dove la neve manca quasi del tutto).

L'egemonia dell'alta pressione sull'ovest del continente devia ancora l'inverno verso est; almeno fino alla metà della settimana prossima non ci saranno grosse novità per l'Europa occidentale e il settentrione italiano; anzi, nella giornata di domenica il nord-ovest potrebbe sperimentare nuovamente correnti miti di caduta dalle Alpi, ovvero il Favonio.

Qualcosa potrebbe cambiare nella seconda metà della settimana prossima (prima mappa). Sull'Italia arriverà una seconda ondata fredda, ma con traiettoria più occidentale rispetto a quella di questi ultimi giorni.

Tra giovedì 10 e venerdì 11 gennaio la neve potrebbe fare la sua comparsa sull'Emilia Romagna e soprattutto su parte dell'Appennino centro-settentrionale. Le altre zone del nord dovranno ancora attendere.

...fino a quando? Secondo il modello europeo almeno fino alla metà del mese...anzi, forse non così tanto.

Il modello nostrano nella sua uscita ufficiale di questa mattina pone una situazione ideale per la neve al nord-ovest tra domenica 13 e lunedi 14 gennaio (seconda mappa); la neve potrebbe poi estendersi al resto del nord Italia stante il movimento della perturbazione verso levante.

Per il momento si tratta solo di ipotesi che andranno attentamente vagliate nei prossimi giorni. Di conseguenza chi aspetta la neve al nord non ci metta il cuore sopra!