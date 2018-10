MODELLO EUROPEO: le ultime novità sui protagonisti in gioco a medio e lungo termine

Gli aggiornamenti serali dei modelli e soprattutto del centro di calcolo europeo, mettono in luce una recrudescenza degli episodi di maltempo per le regioni dell'Italia meridionale. Questa situazione poggia radici ancora nell'ostinata persistenza dell'alta pressione delle Azzorre con perno sull'oceano Atlantico ma parzialmente sbilanciata verso i settori ovest europei. Ne deriva una circolazione di venti nord-occidentali oppure settentrionali che procederà un po' a strappi e non sarà in grado di organizzare un richiamo di venti meridionali ad ampio respiro. Mancando l'azione netta e concisa di una depressione organizzata, i fronti perturbati previsti penetrare sul Mediterraneo, andranno tutti incontro ad un processo di occlusione piuttosto rapido.



Sul tempo italiano questo avrà delle conseguenze abbastanza collaudate che porteranno allo sprofondamento dei corpi nuvolosi più importanti sui settori di basso Mediterraneo. Le regioni meridionali saranno nel mirino degli episodi instabili più importanti, una nuova fase di MALTEMPO si preannuncia per questi settori tra martedì e venerdì prossimo. A farne le spese sarebbero ancora le due isole maggiori.



Al settentrione proseguirà invece una fase piuttosto secca dominata da venti nord-orientali poveri di umidità. una situazione potenzialmente in grado di persistere ancora a lungo.



Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it