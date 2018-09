METEO settembre: l'anticiclone sarà agitato, maltempo sempre in agguato

Un anticiclone un po' sbilanciato in estate può portare temporali ma in fondo non si nota più di tanto, ma quando questo avviene nelle altre stagioni invece può succedere di tutto.



Il passaggio di consegne tra estate ed autunno quest'anno potrebbe venir facilitato dalla "voglia di nord Europa" dell'anticiclone. Infatti tutti i modelli non riescono a prevedere stabilità per più giorni nell'area mediterranea perché l'alta pressione mostra sempre la volontà di spingersi verso nord, lasciando così scoperte le nostre latitudini.



Cosa succederà allora? L'evoluzione più probabile è la seguente:

-lunedì 3 ci sarà ancora un po' di instabilità tra nord e centro Italia a causa della presenza residua del vortice freddo in quota ma con tendenza a miglioramento.



-da martedì 4 a giovedì 6 settembre: l'anticiclone rinforzerà e ci proteggerà, regalando bel tempo sull'insieme del Paese e anche un deciso rialzo delle temperature.



-da venerdì a sabato 8 settembre: possibile inserimento di una saccatura da ovest con piogge e temporali su nord-ovest e Toscana, nuvolaglia sul resto del nord e del centro con qualche locale fenomeno. Tempo migliore altrove. Più fresco al nord-ovest, caldo ancora piuttosto importante sulle isole e al sud.



-domenica 9 settembre: un po' di instabilità a macchia di leopardo sull'insieme del territorio con locali temporali, temperature in calo al centro e al sud, stazionarie al nord.



-da lunedì 10 settembre: questa tendenza allo sbilanciamento dell'anticiclone potrebbe portare entro metà mese ad un affondo freddo dal nord Europa sino alle porte del Mediterraneo con conseguenze tutte da valutare (ma certamente non stabili).



Seguiranno approfondimenti!