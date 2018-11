Meteo: domani maltempo inarrivo al Nord, Liguria a rischio temporali e nubifragi

Nel corso della giornata di domani, una nuova perturbazione atlantica andrà ad interessare le regioni del Nord Italia apportando episodi di maltempo.

Dall'osservazione delle ultime emissioni modellistiche, già nel corso del primo mattino di domani, rovesci e intense piogge andranno ad interessare: Piemonte, Liguria, Ovest Emilia e Toscana occidentale. Tempo generalmente stabile e spesso soleggiato sulle restanti regioni e in particolar modo lungo il versante adriatico e al Sud. Nel corso del pomeriggio, il maltempo tenderà ad espandersi a tutto il Nord Italia, meno coinvolto il Friuli. Attesi fenomeni intensi come forti temporali e nubifragi in Liguria centro-orientale. Qui non si escludono disagi a causa dell'intensità e della persistenza delle precipitazioni, specie fra Tigullio e Spezzino, nevicate oltre i 1.000-1.200m.

Nel corso della serata e della notte, i fenomeni di instabilità tenderanno a spostarsi verso Est coinvolgendo in maniera più decisa anche la Toscana, il Lazio e le regioni di Nord Est.

Le temperature risulteranno in aumento soprattutto al Centro Sud. I mari saranno principalmente mossi. La ventilazione meridionale in rotazione a occidentale nel corso della serata-nottata.