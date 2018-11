METEO a 15 GIORNI: perturbazioni atlantiche in serie sull'Europa

Condizioni di stabilità con alta pressione per tutto il periodo compreso tra il Ponte dell'Immacolata e la metà di dicembre? Assolutamente no.



Non sembra anno di clamorose rimonte anticicloniche, bensì di un Atlantico scatenato e piuttosto basso di latitudine con le sue perturbazioni sempre pronte ad inserirsi almeno in parte anche in sede mediterranea.



Non sembra però nemmeno un anno che inverta il trend mite instauratosi nell'ultimo lustro. Sembra piuttosto una di quelle stagioni che sanno scuotersi solo nelle fasi culminanti o finali della stagione, piazzando un paio di episodi freddi.



Fatte queste considerazioni dunque sembrerebbe facile sbilanciarsi e affermare che sino a Natale l'autunno ruberà ancora la scena all'inverno; al contrario ci sono diversi segnali fumosi e contraddittori rispetto al possibile andamento della stagione: c'è chi vede un vortice polare presto disturbato e dunque con possibili repentini sbalzi termici sul nostro Continente, chi non vede queste correnti da ovest così scatenate e dominanti.



Di fronte a questi dati contraddittori, viene da dire: prendete queste previsioni con le pinze, anche se al momento ci sembrano quelle sicuramente più affidabili, poiché basate su un andamento lineare (oseremmo dire tradizionale), molto amato dal tempo atmosferico europeo in questo periodo dell'anno.



SINTESI PREVISIONALE da GIOVEDI 6 a GIOVEDI 13 DICEMBRE:

giovedì 6 dicembre-venerdì 7 dicembre: condizioni di variabilità su tutto il territorio, possibile passaggio di un fronte nuvoloso legato a sporadiche precipitazioni da nord-ovest verso sud-est, seguito da schiarite, clima non freddo.



sabato 8 e domenica 9 dicembre: tempo buono grazie ad un breve intervallo anticiclonico, locali nebbie.



lunedì 10 e martedì 11 dicembre: peggioramento a partire dal nord-ovest con precipitazioni diffuse, anche nevose sulle Alpi, mediamente a partire dalle quote medie, fenomeni in rapida estensione alle regioni centrali tirreniche e poi al resto del Paese.



mercoledì 12 dicembre: migliora al nord-ovest, ancora instabile altrove ma con tendenza ad attenuazione dei fenomeni, qualche grado in meno, ventoso.



giovedì 13 dicembre: nuovo guasto da ovest con precipitazioni a partire dalle regioni di nord-ovest e centrali tirreniche, ancora neve dalle quote medie sulle Alpi e medio alte in Appennino, temperature invariate, ma sempre poco freddo.



Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it