GIRO d'ITALIA: strade in quota liberate dalla neve per consentire il passaggio dei corridori

Sono partiti i lavori dei tecnici del Servizio Viabilità della Città metropolitana di Torino per preparare il tratto di alta montagna della Strada Provinciale 172 del Colle delle Finestre al passaggio della carovana del Giro d’Italia in occasione della tappa Venaria Reale-Bardonecchia Jafferau , venerdì 25 maggio.



I corridori, provenienti da Venaria Reale e diretti a Bardonecchia, transiteranno ai 2.178 metri del colle che mette in comunicazione la Valsusa con la Val Chisone, dopo aver affrontato la salita del Colle del Lys dal versante di Viù .



Scollinati al Colle delle Finestre, i ciclisti affronteranno la discesa verso il Pian dell’Alpe ed Usseaux, che precederà la penultima salita, verso il Colle del Sestriere. Dopo la discesa a Cesana Torinese, la carovana rosa proseguirà verso Oulx e Bardonecchia, per poi salire sino ai 1900 metri del traguardo dello Jafferau.



I cantonieri hanno incontrato due slavine che interessavano la Provinciale 172 in quattro punti. Entro venerdì 27 aprile uomini e mezzi della Città Metropolitana arriveranno alla località Margaria, a 5 km dal Colle. Dalla Margaria in avanti sono segnalate altre tre slavine, che dovranno essere tagliate dai mezzi.



Entro la prima decade del mese di maggio la Strada Provinciale 172 dovrebbe essere interamente liberata dalla neve, per consentire l’inizio delle operazioni di preparazione dello sterrato, con il trasporto di nuovo materiale stabilizzato.