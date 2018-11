Asse letale Calabria-Salento: tornado anche nel leccese - Immagini

Stesso copione di appena cinque giorni fa : dopo il crotonese anche il Salento è stato colpito da violenti temporali capaci di generare anche tornado, esattamente come avvenuto il 20 novembre. Vi abbiamo mostrato poc'anzi il violento tornado che si è abbattuto su Crotone causando gravi danni e anche feriti : il fenomeno si è verificato attorno alle 13.30.



Attorno alle 15.45, invece, la stessa tipologia di fenomeno è stata osservata nel Salento meridionale, sul settore più meridionale del leccese : sicuramente non è una casualità, bensì un chiaro "disegno" della natura che spesso tende a ripercorrere.

Il tornado salentino si è sviluppato nella zona di Patù, San Gregorio, Tricase e Gagliano, nel leccese meridionale, dove ha allarmato diverse persone date le notevoli dimensioni raggiunte dal cono tornadico. Ci sono alcuni danni ma non si registrano feriti o vittime.





Il tornado sviluppatosi nel leccese non è lo stesso che ha colpito Crotone, tuttavia appartengono allo stesso temporale : esso si è sviluppato sulla Calabria centrale in seno alle umide, miti e forti correnti di scirocco che sono andate letteralmente a sbattere su una massa d'aria nettamente più fresca proveniente da ovest. Le forti correnti innescate dallo scirocco hanno sollecitato un notevole "wind shear", ovvero vi è stata una forte accelerazione delle correnti d'aria con l'aumentare della quota con un contemporaneo cambio di direzione del vento (partendo da sud-est al suolo sino ad arrivare a sud-ovest in alta quota). Il moto rotatorio determinato dalle forti correnti di scirocco ha permesso ai temporali di divenire molto violenti e capaci di generare trombe d'aria ( o tornado). La morfologia ha fatto il resto e le pianure crotonesi e leccesi hanno permesso la formazione definitiva dei fenomeni vorticosi.

Tornado visto da Tricase (LE):

se leggi questo messaggio allora il tuo browser non supporta il video in formato mp4/html5



Il temporale che ha colpito il crotonese, con annesso tornado, si è poi diretto verso il Salento attraversando lo Ionio, grazie ai venti predominanti alle altissime quote da sud-ovest : appena è giunto sul Salento si è sviluppato un nuovo tornado nel leccese date le condizioni di partenza identiche a quelle presenti in Calabria. La dinamica è stata la stessa del 20 novembre.