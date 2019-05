Meteo a 15 giorni: dura lotta anticiclone vs aria fredda!

Comincia il braccio di ferro. Era nell'aria, ma da metà mese sarà probabilmente realtà. Masse d'aria di estrazione nettamente differente si fronteggeranno sulla scena mediterranea, contendendosene il possesso.



Statistiche alla mano è facile ipotizzare che alla fine sarà l'aria calda di estrazione africana a prevalere, ma cosa significa "alla fine"? A metà mese, a fine mese o a giugno? Su questo ci si interroga tra i previsori.



Dalle mappe si evince che almeno sino al 15 maggio l'Italia meridionale ed adriatica sarà soggetta ad una circolazione spesso ciclonica, in grado di determinare annuvolamenti e precipitazioni ad intermittenza, con tanto di venti sostenuti e temperature fresche. Qui la mappa del modello americano prevista per mercoledì 15 maggio che lo mette chiaramente in evidenza:

La situazione sembrerebbe votata a non cambiare di molto nemmeno nei giorni successivi: sole e temperature molto miti, spesso anche elevate su Spagna e Francia sino al Regno Unito, circolazione fresca ed instabile sull'Italia con fenomeni però quasi tutti concentrati sul meridione e sulle zone appenniniche del centro, pur con qualche sconfinamento anche sulle zone pianeggianti del Tirreno centrale, Roma compresa. Guarda cosa si prevede per sabato 18 maggio secondo il modello americano:

A livello termico la situazione non muterebbe almeno sino a lunedì 20 maggio: guardate infatti le temperature previste a 1500m per quella giornata secondo la media degli scenari dello stesso modello: