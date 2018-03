Trieste: il gelicidio eccezionale del 25 marzo 2013!

L'articolo di quel giorno su MeteoLive...

L'avevamo detto: l'azione della Bora fredda nei bassi strati sarebbe stata notevole, mentre alle quote superiori il contributo freddo ben più modesto, con il risultato di determinare certamente nevicate in quota, ma non sempre alle basse quote.



Infatti i fiocchi, attraversando strati con temperature al di sopra dello zero, si sono fusi, per poi trasformarsi in pioggia congelantesi al suolo in quel di Trieste e sul Carso , dove la temperatura veniva abbassata drasticamente dalla Bora.



Ecco allora le immagini eccezionali per il periodo, scattate stamane in città, dove davvero in diversi quartieri si poteva scivolare facilmente e non solo per il vento forte.



Un evento del genere a fine marzo non si ricorda facilmente in tempi recenti, figlio certamente delle eccezionali condizioni di gelo pellicolare presenti sul centro-est del Continente.



Sul resto della regione si segnala neve al confino italo-sloveno, qualche fiocco nella notte a Udine, molta più neve nel Tarvisiano e ora pioggia mista a neve nella bassa, tra Latisana e il confine veneto a Portogruaro .