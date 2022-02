WEEK-END più FREDDO e con qualche NEVICATA a bassa quota, vediamo dove!

Ecco la situazione sinottica prevista per le ore centrali di sabato 12 febbraio:

Si nota un parziale cambiamento di circolazione rispetto a ciò che abbiamo visto fin'ora. L'Europa occidentale dovrebbe un po' liberarsi dall'oppressione anticiclonica che da due mesi incombe in loco.

Di rimando, correnti fredde di matrice orientale potrebbero interessare il nord e il centro della nostra Penisola, portando un calo termico e qualche precipitazione anche nevosa a bassa quota.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese per sabato 12 febbraio in Italia:

Resta per ora in piedi la possibilità di spruzzate di neve sopra i 400 metri sul Piemonte e 500 metri sull'Emilia Romagna. A quote inferiori potrebbe arrivare qualche millimetro di pioggia.

Piovaschi sparsi anche tra la Corsica e la Sardegna, unitamente al versante adriatico, qui con neve sopra i 700-800 metri. Qualche piovasco agirà infine anche al sud.

Ingresso di venti freddi da nord-est al centro e al nord con temperature in calo; più miti i valori al sud.

Questa invece è la situazione prevista per domenica 13 febbraio:

Al nord tempo asciutto, ma freddo stante correnti da nord-est abbastanza sostenute. Piovaschi sparsi agiranno invece al centro e al sud con neve sopra i 700-800 metri sull'Appennino centro-settentrionale.

Si tratterà di piovaschi alternati a squarci di sereno ed a pause asciutte, senza accumuli importanti.

