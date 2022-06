Week-end di piena estate, ecco le regioni che avranno il CALDO più FASTIDIOSO

In questa sede monitoreremo l'indice di calore che avremo in Italia durante il prossimo fine settimana. Per sapere cosa si intende per indice di calore si legga questo articolo:(www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/90917)

La mappa sinottica attesa per la notte tra sabato e domenica non lascia praticamente scampo:

Come anticipato in altra sede, nel fine settimana l'anticiclone diverrà inossidabile. In altre parole, verranno scoraggiati anche i temporali pomeridiani sui monti e tutta l'Italia sarà assoggettata al volere della stabilità e del caldo.

Un caldo che sarà anche fastidioso, se non molto fastidioso su alcune aree della nostra Penisola, vediamo quali.

La seconda mappa mostra l'indice di disagio da caldo previsto per il pomeriggio di sabato 18 giugno, attorno alle ore 17:

Caldo MOLTO FASTIDIOSO nelle aree interne della Toscana. FASTIDIOSO al nord, sulla Sardegna e sul medio Tirreno. Altrove avremo un caldo maggiormente SOPPORTABILE.

Questo invece è l'indice di disagio da caldo previsto in Italia per il pomeriggio di domenica 19 giugno, sempre attorno alle ore 17:

Il caldo diverrà MOLTO FASTIDIOSO sulla Pianura Padana. FASTIDIOSO nelle aree interne del centro e sulla Sardegna, un po' FASTIDIOSO, ma SOPPORTABILE altrove.

Controlla l'indice di disagio da caldo previsto per i prossimi 15 giorni cliccando qui: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/