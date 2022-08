TEMPORALI: quali regioni verranno interessate da LAMPI e TUONI nel week-end?

Di seguito, la situazione sinottica attesa in Italia nelle ore centrali di sabato 13 agosto:

Ecco la goccia fredda posizionata tra la Penisola Balcanica ed il versante adriatico. L'aria fresca ed instabile tenderà a coinvolgere tutto il centro-sud peninsulare con temporali anche intensi. Domenica la goccia fredda si allontanerà verso levante ed avremo un miglioramento della situazione su gran parte d'Italia.

La seconda mappa mostra i temporali attesi in Italia nell'arco della giornata di sabato 13 agosto:

Al nord, dopo gli ultimi fenomeni della notte, la situazione volgerà ad un deciso miglioramento complice l'ingresso di venti secchi settentrionali. I temporali si sposteranno velocemente da nord-ovest verso sud-est in direzione delle regioni centro-meridionali, dove potrebbero assumere anche carattere di forte intensità. In serata le precipitazioni si concentreranno al sud e la situazione inizierà a migliorare anche su tutto il centro. Scarsi i fenomeni sulle Isole.

Ventilazione ovunque in rinforzo e temperature in calo specie laddove avremo i temporali.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese per domenica 14 agosto:

Al mattino ancora colpi di vento da nord e residui fenomeni sulla Sicilia e le zone estreme, in ulteriore attenuazione nell'arco della giornata. Su tutte le altre regioni le condizioni del tempo dovrebbero ristabilirsi con un'attenuazione del vento ed un aumento delle temperature. Nubi in aumento in serata al nord-ovest con qualche rovescio sulle Alpi.

