Nel week-end tornerà il SOLE quasi ovunque, ma il CALDO sarà FASTIDIOSO?

Dopo la sfuriata temporalesca di questi ultimi giorni, il tempo sull'Italia dovrebbe rimettersi al bello durante il fine settimana, stante il ritorno dell'alta pressione sul Mediterraneo.

Ecco la mappa sinottica incentrata nella notte tra sabato 20 e domenica 21 agosto:

Si nota l'espansione dell'alta pressione delle Azzorre verso il Mediterraneo e l'Italia. In quota resterà però attivo un flusso da nord-ovest debolmente instabile che potrebbe dar luogo a qualche isolato temporale sul nord-est e l'Appennino centro-meridionale durante il pomeriggio.

In questa sede monitoreremo l'indice di calore o di disagio da caldo che avremo in Italia durante il prossimo fine settimana. Per ciò che concerne l'indice di calore, si legga questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/90917

La prima mappa mostra l'indice di disagio da caldo atteso in Italia alle ore 17 di sabato 20 agosto:

Condizioni di CALDO FASTIDIOSO saranno presenti su alcuni settori della Pianura Padana, sulla Sardegna, la Sicilia meridionale ed a tratti sul versante tirrenico. Altrove avremo invece un CALDO POCO FASTIDIOSO o SOPPORTABILE dove vedete il colore verde.

Questo invece è l'indice di disagio da caldo previsto per domenica 21 agosto:

CALDO FASTIDIOSO sulla Valpadana orientale, la Sardegna meridionale e il sud della Sicilia. Su tutte le altre regioni sarà una domenica dal caldo POCO FASTIDIOSO o SOPPORTABILE.

Consulta anche tu le mappe del disagio da caldo, cliccando qui: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/