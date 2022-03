Nel fine settimana il MOSTRO ANTICICLONICO cederà un po': ecco dove potrebbe PIOVERE

Gran parte del Continente Europeo è sotto le grinfie di un potente anticiclone, un vero e proprio killer di nubi e fenomeni che tra oggi e venerdi raggiungerà la sua massima potenza. Ve lo mostriamo in questa immagine satellitare:

In rosso abbiamo segnato i contorni della figura stabilizzante per comprendere meglio la sua reale estensione. Al suo interno non sono presenti nubi per migliaia di chilometri.

Non sarà facile demolire una simile struttura. La Natura proverà a smuoverlo a più riprese ad iniziare dal prossimo fine settimana. Se tutto andrà come previsto, entro i primi giorni di aprile non dovrebbe esserci più traccia di questo macigno pressorio che tutto blocca e tritura sul nostro Continente.

Il primo attacco piovoso (quello del week-end), andrà molto probabilmente a vuoto per il nord, mentre qualche pioggia potrebbe arrivare al centro e soprattutto al sud e sulle Isole.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese per la giornata di sabato 26 marzo:

La nuvolosità aumenterà su tutta l'Italia, ma le eventuali piogge riguarderanno solo la Sardegna e la Sicilia. Qualche goccia a fine giornata anche sul medio e basso Tirreno, per il resto tempo asciutto.

La giornata "peggiore" dovrebbe essere domenica 27 marzo:

Rovesci sulla Sardegna, il basso Lazio, la Campania, la Calabria e la Sicilia, in estensione a quasi tutto il centro-sud nella notte su lunedi 28 marzo. Al nord, sulla Toscana, l'Umbria, l'alto Lazio e le Marche tempo spietatamente asciutto anche se non completamente sereno.

Ventilazione in rinforzo dai quadranti orientali, temperature in calo nelle aree raggiunte dai fenomeni, stazionarie su valori miti altrove.

