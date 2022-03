Meteo week-end: torna il FREDDO e qualche PRECIPITAZIONE, vediamo dove

La primavera si appresta alla sua prima FALSA PARTENZA. Fino a venerdi le temperature in Italia saranno miti ed il freddo sembrerà un lontano ricordo.

Niente di più falso! Nel fine settimana la porta dell'est tornerà ad aprirsi e soffierà aria fredda in direzione dell'Italia, dando luogo ad una nuova fase invernale su diverse regioni.

Iniziamo con le temperature previste a 1500 metri per la notte tra sabato 19 e domenica 20 marzo:

Sulla verticale del settentrione si prevedono temperature a 1500 metri comprese tra -4 e -6°, che daranno luogo a gelate tardive in pianura. Farà freddo anche lungo il versante adriatico e nelle aree interne del centro, con valori alla medesima quota compresi tra -2 e -4°. Relativamente più mite il clima delle Isole e del Tirreno, con valori a 1500 metri di poco sopra lo zero.

Dal punto di vista dei fenomeni, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 19 marzo:

Da segnalare i rovesci di pioggia anche intensi che colpiranno la Sardegna orientale, l'est della Sicilia e il settore ionico. Qualche nevicata sulle Alpi occidentali sopra gli 800 metri ed in Abruzzo sopra i 1000 metri, per il resto tempo asciutto.

Questa invece è la previsione per domenica 20 marzo, quando sentiremo più direttamente l'azione dell'aria fredda da est:

Spruzzate di neve al mattino sulla fascia prealpina centro-occidentale sopra i 300-400 metri. Piovaschi sparsi al centro, specie in Adriatico con qualche nevicata sopra i 700-800 metri, 900 metri sulla Sicilia. Ancora rovesci sulla Sardegna orientale, per il resto tempo asciutto.

Clima freddo e ventoso per venti tra est e nord-est anche sostenuti.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località