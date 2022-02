Meteo week-end: qualche PIOGGIA non mancherà, vediamo dove e quando...

Fine settimana con l'alta pressione, ma anche con disturbi legati al transito di un debole corpo nuvoloso sull'Italia. La prima mappa mostra il quadro sinottico atteso in Europa nelle ore centrali di sabato 5 febbraio:

Ecco la debole perturbazione adagiata sulle regioni centrali, seguita da un pronto ristabilimento delle condizioni anticicloniche da ovest.

Quali saranno gli effetti in campo fenomenologico sul nostro Paese? Di seguito la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese nell'intera giornata di sabato 5 febbraio.

La traccia del debole sistema frontale è ben visibile anche nella mappa delle piogge previste. Si tratterà perlopiù di qualche piovasco che impegnerà alcune aree del centro e del meridione, Sardegna compresa, senza però determinare accumuli importanti.

Qualche nevicata si farà vedere in Appennino sopra i 1300-1400 metri. Ancora niente pioggia invece al nord, se si eccettua qualche goccia sull'Emilia Romagna. Temperature in lieve calo laddove transiteranno i fenomeni.

Questa invece è la tendenza per domenica 6 febbraio:

Gli eventuali piovaschi, locali e sporadici, interesseranno il meridione, in modo particolare la Calabria, la Puglia e la Lucania. Su tutte le altre regioni tempo asciutto e in larga pare soleggiato con clima nel complesso mite. Qualche pioviggine sarà possibile sulla Liguria orientale in serata, stante un aumento delle nubi basse.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località