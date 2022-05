Meteo week-end: l'anticiclone FLETTERA' leggermente, accompagnando qualche TEMPORALE

Nel fine settimana l'alta pressione subirà una lieve flessione, quel tanto che basta per rimettere in moto la macchina temporalesca su alcune regioni nelle ore pomeridiane. Si tratterà di fenomeni isolati che interesseranno segnatamente i settori alpini, ma qualche acquazzone non sarà escluso nelle aree interne del centro e in Valpadana.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'intera giornata di sabato 14 maggio:

I temporali prenderanno di mira l'arco alpino centro-orientale, in modo particolare il Friuli e il Trentino Alto Adige. In giornata qualche fenomeno si estenderà anche all'alta Lombardia, alto Piemonte, Val d'Aosta e Alpi occidentali. Sul resto del nord tempo asciutto e largamente soleggiato.

Tempo soleggiato invece al centro e al sud, con temperature superiori alle medie del periodo.

La giornata di domenica 15 maggio si presenterà invece così:

Piovaschi sparsi essenzialmente pomeridiani su Alpi, alta pianura, Appennino Ligure, Tosco Emiliano ed in misura minore nelle aree interne del centro-sud fino alla Lucania. Lungo le coste e sulle Isole continuerà invece a splendere il sole. Lieve calo termico sotto gli eventuali rovesci.

