Meteo week-end: ecco chi avrÃ  i TEMPORALI e chi sentirÃ  piÃ¹ CALDO

Di seguito, la mappa termica a 1500 metri riferita alle prime ore di domenica 23 luglio:

Ecco la parentesi meno calda che interesserà le regioni settentrionali e parte del centro. Sul resto d'Italia, in modo particolare al sud e sulle Isole, seguiterà invece a fare un gran caldo con temperature massime che in alcuni casi potrebbero raggiungere ancora i 40°.

Sul fronte dei temporali, la giornata peggiore sarà sabato. La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata prefestiva:

I temporali interesseranno soprattutto l'est della Lombardia e il nord-est, ad eccezione forse di parte dell'Emilia Romagna. Qualche temporale sarà presente in mattinata anche tra il il Piemonte e l'ovest della Lombardia, ma il tempo qui dovrebbe migliorare in giornata. Sul resto del settentrione assenza di fenomeni.

Al centro e al sud tempo nel complesso stabile, con qualche nube nelle aree interne dell'Italia centrale, ma senza fenomeni. Ancora molto caldo, come anticipato, specialmente al sud e sulle Isole.

Domenica 23 luglio i temporali dovrebbero ridursi al nord e limitarsi all'arco alpino ed aree pianeggianti limitrofe, ma con intensità nettamente più ridotta rispetto agli ultimi giorni. Ecco la mappa:

Su tutte le altre regioni tempo stabile e molto caldo specie al sud e sulle Isole.

