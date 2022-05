Forte ONDATA di CALDO nel week-end, gli ultimi AGGIORNAMENTI

Caldo, anzi, caldissimo per il periodo. Il prossimo fine settimana non avrà nulla da invidiare ad un week-end di fine luglio, quando l'estate si esprime alla massima potenza sull'Italia. Peccato che tutto ciò avverrà con oltre un mese di anticipo sulla scadenza del calendario, ovvero in piena primavera.

Iniziamo con le temperature che si registreranno a 1500 metri nel pomeriggio di sabato 21 maggio:

Da questa mappa si evince che l'ondata di caldo interesserà soprattutto il nord-ovest e la Sardegna, meno le altre regioni anche se risulteranno lo stesso in compagnia di temperature a 1500 metri davvero elevate per il periodo.

Quali saranno i riscontri termici al suolo? La seconda mappa mostra le temperature previste al suolo nel pomeriggio di sabato 21 maggio, attorno alle ore 15:

Punte di 35° sulla Pianura Padana orientale, 33° sulla Lombardia e sul Foggiano, 32° sulle Marche, il Piemonte e la Lucania, 31° sulle Isole. Si starà meglio stante la brezza di mare lungo le coste liguri, in Versilia, sul Cilento e la Calabria Tirrenica, oltre alle coste settentrionali della Sicilia.

Queste invece sono le temperature previste al suolo nel pomeriggio di domenica 22 maggio, sempre attorno alle ore 15:

Ancora 34-35° in Valpadana, 34° anche sulla Lucania, 33° nel Lazio e sulle Isole. Come vedete, saranno molte le aree ad avere temperature sopra i 30°. Si starà meglio ancora una volta sulla Liguria, la Versilia, il Cilento, la Calabria Tirrenica e le coste settentrionali della Sicilia.

