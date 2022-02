Fine settimana in compagnia di una debole PERTURBAZIONE: pioverà sulla tua regione?

Alta pressione, ma non inossidabile, ovvero costellata da alcuni disturbi. Così avevamo definito il tempo sull'Italia dopo il transito della seconda perturbazione organizzata di tutto l'inverno.

Oggi possiamo confermare quanto detto: il flusso atlantico che scorrerà sull'Europa centro-settentrionale, di tanto in tanto darà qualche "scodata" anche sull'Italia che potrebbe portare qualche locale precipitazione.

Nel prossimo fine settimana arriverà uno di questi disturbi, che farà imbronciare il cielo su alcune regioni dove cadrà anche un po' di pioggia.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 19 febbraio:

Sulle Alpi avremo qualche nevicata, ma solo oltre i 1400-1500 metri. Piogge o rovesci in transito tra la Liguria, l'Emilia Romagna, il basso Veneto e il Friuli. Piovaschi anche sulla Toscana, per il resto nubi in aumento sul Tirreno, ma associate a scarsi fenomeni.

Questa invece à la previsione per domenica 20 febbraio:

Il fronte farà entrare un po' di aria fredda e qualche piovasco lungo l'Adriatico e nelle aree interne; qualche nevicata solo sulle vette dell'Appennino. Piovaschi anche sulla Sicilia settentrionale, per il resto molte nubi, ma piogge poco probabili. Nella giornata di domenica si avvertirà anche un modesto calo delle temperature.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località