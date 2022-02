METEO: lunedi TEMPESTOSO ed INSTABILE su molte regioni

L'ultima settimana di febbraio si apre con venti tempestosi e rovesci sparsi portati da una veloce perturbazione che oggi si farà sentire segnatamente al centro e al sud. Niente da fare invece per le regioni settentrionali che si ritroveranno ancora una volta tra le braccia del Favonio, con ulteriore seccamento dei terreni ed elevato rischio di incendi boschivi.

Nelle prossime 24-36 ore sono previsti venti di tempesta da nord-ovest sulle due Isole Maggiori, parte del Tirreno, al sud e sui valichi alpini, anche se rinforzi del vento saranno probabili un po' su tutta l'Italia.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di lunedi 21 febbraio:

MASSIMA ATTENZIONE per le raffiche di vento ed il mare in cattive condizioni su Sardegna, Sicilia e basso Tirreno. Bufere di neve anche sui valichi alpini che si trasformeranno nel solito Favonio sui versanti delle regioni settentrionali, dove il rischio incendi boschivi sarà molto elevato, specie al nord-ovest.

Tempo instabile invece al centro e sulla Campania dove arriveranno rovesci e qualche temporale di passaggio. Il vento sarà ovviamente sostenuto su tutta l'Italia, specie nel pomeriggio e in serata anche se in un contesto abbastanza mite.

Questa invece è la previsione per domani, martedi 22 febbraio:

Soleggiato e tutto secco al nord e al centro a parte residui rovesci in Abruzzo, in via di attenuazione. Tempo instabile invece al sud con rovesci e nevicate sopra gli 800-1000 metri, 1200 metri in Sicilia. Venti forti da nord, temperature in calo e mari in cattive condizioni.

