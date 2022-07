METEO: la settimana parte col Sole, quanto farà CALDO?

Risveglio particolarmente gradevole su tutta Italia quest'oggi, con minime quasi ovunque inferiori ai 20-21°C. Il merito va senza dubbio all'incursione fresca arrivata nei giorni scorsi che ha favorito un netto ricambio d'aria riuscendo ad allontanare, momentaneamente, il gran caldo sub-tropicale.

Come si evince dalle immagini satellitari l'Italia è ora quasi del tutto sgombra da nubi, segno che l'alta pressione torna ad essere predominante nel Mediterraneo. Le temperature, tuttavia, si mantengono attorno alle medie del periodo su gran parte della penisola ad eccezione del nordovest dove già da oggi il caldo inizierà ad intensificarsi. Queste le massime previste oggi:

L'anticiclone africano tornerà a fare la voce grossa sullo Stivale nella seconda parte della settimana, quando al nord e nelle zone interne del centro e del sud torneremo a registrare temperature superiori ai 35-36°C. Tuttavia per il momento non si intravedono caratteri di eccezionalità per quel che riguarda questa settimana.

Tornando ad oggi, segnaliamo la possibilità di qualche isolato ma forte temporale pomeridiano al nord, prevalentemente sui monti specie tra basso Piemonte e Liguria. Anche in Sicilia, nei settori interni, potremo assistere ad improvvisi acquazzoni o temporali pomeridiani.