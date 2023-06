Meteo: il grande ritorno del caldo, da un eccesso all'altro!

Le nubi sono un ricordo e il satellite lo prova chiaramente. Solo sul reggino troviamo isolati addensamenti con rovesci sparsi, ma anche qui ormai è questione di poche ore prima del ritorno dell'alta pressione.

Sarà l'anticiclone africano il grande protagonista dei prossimi giorni, su tutta la nostra penisola. Per la prima volta in questo traballante mese di Giugno arriverà il caldo intenso, soprattutto su centro, sud e isole maggiori.

Già da questo fine settimana percepiremo un deciso incremento delle temperature, soprattutto sulle regioni tirreniche, in Sardegna e sulla Val Padana. Le massime potranno sfiorare i 31-32°C su Toscana, Lazio e Sardegna, prevalentemente nei settori interni. Tutto questo già da domenica.

Ma l'avvezione calda più intensa comincerà da martedì 20 fino a venerdì 23: in questi giorni vivremo senza dubbio le giornate più calde di questo primo mese dell'Estate meteorologica. La colonnina di mercurio supererà agevolmente i 34-35°C nei settori interni del sud e delle isole maggiori, ma anche sul resto d'Italia farà parecchio caldo, con punte di 33-34°C. La pressione sarà elevata e i geopotenziali molto alti, indice di forte stabilità e anche forte subsidenza. Con "subsidenza" si intende la presenza di moti d'aria dall'alto verso il basso, una sorta di schiacciamento dell'aria che va inevitabilmente a far innalzare le temperature al suolo. Insomma vivremo giorni da piena Estate!

Ma il maltempo? Ebbene pare proprio che il maltempo si farà da parte solo per pochi giorni. In tutto questo periodo di caldo e stabilità potremo comunque imbatterci in qualche rovescio sparso e forte temporale serale/notturno su Alpi e Prealpi, i settori che resteranno più ai margini dell'anticiclone.

Inoltre nel corso del 23 Giugno potrebbe transitare un sistema temporalesco molto intenso su gran parte del nord. Quest'ultimo, tuttavia, andrà necessariamente confermato nei prossimi aggiornamenti.