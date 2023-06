Meteo-CALDO: tre giorni di FUOCO per la nostra Penisola

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento a scala europea:

L'alta pressione africana ha preso ormai possesso dell'Italia e del Mediterraneo. Più ad ovest è presente invece una vasta saccatura che si nota dagli ammassi nuvolosi in transito da sud-ovest verso nord-est. La struttura africana arriverà al culmine della sua potenza tra domani e giovedi, poi dovrebbe ritirarsi verso i propri territori di origine a partire da venerdì.

Andiamo però con ordine. La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di martedi 20 giugno (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Velature e cielo lattoginoso al nord e sulla Toscana. Qualche isolato temporale nel pomeriggio sulle Alpi occidentali, per il resto gran sole.

Questo invece è il soleggiamento atteso tra le 9 e le 16 di domani, mercoledi 21 giugno:

Non cambia nulla. Velature e cielo lattiginoso al nord e sulla Toscana, gran sole sul resto d'Italia. Ulteriore aumento termico.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 16 di oggi pomeriggio:

Punte di 38° in Sardegna, 34° sulla bassa Lucania e la Romagna, per il resto molti valori sopra i 30°. Si salveranno solo le coste per merito delle brezze di mare.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località