L'INVERNO è entrato in scena: al nord NEVE su diverse regioni, maltempo quasi ovunque

SITUAZIONE: un vortice freddo in quota si è insinuato sul Golfo ligure e ha generato una depressione anche al suolo, foriera di maltempo al nord e sul Tirreno, ma in trasferimento giovedì al meridione. Al nord è stata richiamata aria fredda, che favorisce nevicate a quote basse, localmente e temporaneamente anche in pianura:

La mattinata vedrà un grosso nucleo precipitativo risalire dal mare aperto sul Tirreno verso le coste del Lazio e contemporaneamente la depressione agire sul nord con precipitazioni anche nevose (in verde) come evidenziate dalla mappa del modello europeo:

Nel pomeriggio la pioggia prenderà gradualmente il posto della neve sulle pianure del nord, mentre sino a notte seguiterà a nevicare su centro-est Alpi e a nevicare sull'Appennino emiliano, al nord-ovest è invece previsto un miglioramento. Al centro forti temporali sul Lazio, in estensione verso l'Umbria, le regioni del medio Adriatico e la Campania con neve oltre i 1300m circa, schiarite in Sardegna, in attesa il resto del sud:

EVOLUZIONE: giovedì maltempo al sud con forti piogge e temporali, migliora altrove, salvo residui addensamenti sul nord-est e qualche nebbia sul catino padano, ma sarà soltanto una tregua:

ATTENZIONE! Per venerdì un ramo del vortice polare sfonderà sull'ovest del Continente spingendo verso l'Italia un'intensa perturbazione che comincerà ad interessare il nord con forti precipitazioni, anche nevose sulle Alpi e nella mattinata sino in pianura su Piemonte ed ovest Lombardia, come si nota dalla mappa qui sotto:

FINE SETTIMANA: nel fine settimana tutto il Paese sarà sotto il maltempo, copiose nevicate insisteranno sull'arco alpino con accumuli anche localmente superiori al metro e mezzo a 1500m. Piogge battenti e temporali colpiranno un po' tutte le regioni, accompagnate da venti sostenuti e mari agitati.



PROSSIMA SETTIMANA: ancora tempo molto instabile con ricadute piovose in pianura e nevose sulle Alpi. Seguite tutti gli aggiornamenti.



NOTE SALIENTI ODIERNE: attenzione ai temporali in arrivo sul Tirreno e alla neve che cadrà intermittente sulle pianure del nord e soprattutto in montagna, più abbondante sull'Appennino ligure ed emiliano.

