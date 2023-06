Estate che NON DECOLLA: tornano ROVESCI e TEMPORALI su molte regioni

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo in questo momento.

Sono presenti rovesci tra il basso Piemonte e la Liguria, mentre alcuni temporali agiscono sui mari più meridionali, per il resto la situazione è tranquilla.

Nella giornata odierna assisteremo alla consueta attività di nubi cumuliformi con temporali sparsi nel pomeriggio nelle aree interne e montuose. Tra martedi e mercoledi avremo invece un vero e proprio peggioramento con rovesci e temporali più organizzati su molte regioni italiane, stante l'arrivo di una perturbazione dalla Penisola Iberica.

Andiamo con ordine: la prima mappa mostra la situazione prevista in Italia tra le 14 e le 17 di oggi, lunedi 12 giugno:

I temporali saranno più probabili nelle aree colorate in verde. Come vedete, i fenomeni frequenteranno soprattutto le Alpi, l'Appennino Ligure con qualche sconfinamento su pianure e coste. Temporali anche sull'Appennino centro-meridionale anche qui con qualche sconfinamento costiero, per il resto tempo buono.

Questa invece è la situazione fotografata per domani pomeriggio, martedi 13 giugno, sempre tra le 14 e le 17:

E' evidente il peggioramento con temporali e rovesci diffusi su molte aree della nostra Penisola con fenomeni che potrebbero essere anche di forte intensità.

Dal punto di vista termico, queste sono le temperature attese in Italia alle ore 16 di oggi pomeriggio:

Punte di 29° sull'alto Tirreno, 28° sulle due Isole Maggiori e 27° sulla Valpadana orientale nel Lazio. Per il resto temperature gradevoli.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località