Meteo 7 giorni: ultimi giorni d'Aprile con l'anticiclone, Maggio parte col maltempo?

Le ipotesi accennate nei giorni scorsi (leggi in questo articolo) stanno trovando sempre più solidità nelle corse dei modelli matematici. La fase instabile e atlantica sta pian piano scemando e lascerà spazio ad un finale d'Aprile tardo primaverile grazie all'anticiclone ben disteso su tutto lo Stivale.

Questa fase stabile e molto mite potrebbe non durare a lungo: proprio sul finire del mese e nei primi giorni di maggio il tempo potrebbe tornare a peggiorare su tante regioni grazie ad un declino dell'alta pressione e all'ingresso di aria molto più fresca dal centro Europa.

I primi segni del nuovo peggioramento potrebbero mostrarsi da sabato 30 aprile sulle Alpi e al nordovest, tramite lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani e serali.

Il maltempo entrebbe poi nel vivo tra 1 e 2 maggio, compromettendo la festa dei lavoratori su tante regioni. Grazie ai crescenti contrasti termici diurni aumentano le possibilità d'imbattersi in temporali e acquazzoni sparsi al nord, mentre la parte più attiva della nuova perturbazione potrebbe interessare in modo più diretto le regioni centrali e meridionali.

Insomma si prospetta un inizio di maggio all'insegna dell'instabilità e del tempo perturbato, ma è ancora troppo presto per dilungarci nei dettagli e nelle aree più colpite dalle piogge, considerando i tanti giorni che ci separano dal periodo in esame.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 26 aprile: rovesci sparsi e temporali al nord, specie sul Triveneto con locali fenomeni intensi. Stabile e soleggiato altrove. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Mercoledì 27 aprile: anticiclone in rinforzo su gran parte d'Italia e temperature in aumento. Residui fenomeni al nordest, in rapida attenuazione.

Giovedì 28 aprile: anticiclone e tempo stabile ovunque, temperature in ulteriore aumento.

Venerdì 29 aprile: stabile su tutta Italia grazie ad un forte campo di alta pressione.

Sabato 30 aprile: il mese si conclude con la stabilità su quasi tutta Italia, eccetto isolati fenomeni pomeridiani sui monti. Dalla sera possibili temporali sulle Alpi e al nordovest.

Domenica 1 maggio: festa dei lavoratori con un probabile nuovo peggioramento del tempo specie al centro e al sud (da confermare). Rischio acquazzoni e temporali sparsi anche al nord. Temperature in calo.

Lunedì 2 maggio: nubi e piogge sparse al centro e al sud (da confermare), ma instabilità temporalesca ben presente anche al nord specie nella seconda parte della giornata.

