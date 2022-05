Meteo 7 giorni: pochi TEMPORALI e tantissimo CALDO in settimana, sarà piena estate

Saranno giorni pienamente estivi quelli che vivremo in settimana su tante nostre regioni, soprattutto al nord. I pochi temporali, che in ordine sparso interesseranno le regioni settentrionali e le aree interne del centro e del sud, non avranno particolari ripercussioni sulle temperature o più in generale sull'intera struttura di alta pressione.

L'instabilità sarà presente perlopiù tra lunedì, martedì e mercoledì grazie all'intrusione di aria più fresca (in alta quota) all'interno del Mediterraneo, che entrando in contrasto con la calura presente al suolo darà vita ad acquazzoni e temporali. Trattandosi di temporali tipicamente estivi sarà facile imbattersi in isolate grandinate o piogge a carattere di nubifragio (sia lunedì mattina tra Lombardia, Emilia e Veneto), sia nelle ore pomeridiane sempre di lunedì, poi di martedì ed anche di mercoledì. Colline e montagne saranno le aree predilette dell'instabilità.

Come detto, le temperature non avranno particolari ripercussioni. Continuerà a far caldo su tutta Italia, ma in maniera particolare in pianura Padana dove per tutta la settimana avremo spesso e volentieri temperature oltre i 28-30°C.

Nella seconda parte di settimana, in particolare tra venerdì e sabato, l'ondata di caldo si farà davvero intensa per il periodo, tanto che potremo sfiorare i 34°C al nord.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 16 maggio: acquazzoni e temporali al mattino sulle pianure tra Lombardia, Emilia, Veneto. Ancora instabilità al pomeriggio su colline e monti, anche al centro Italia. Sereno al sud. Clima caldo su gran parte d'Italia.

Martedì 17 maggio: instabilità sparsa prevalentemente nelle aree interne e montuose, temperature in ulteriore aumento in pianura Padana, con picchi di 33°C.

Mercoledì 18 maggio: temporali o rovesci pomeridiani nelle zone interne del centro e del sud, specie sul lato tirrenico. Stabile al nord, temperature in momentaneo calo sul lato adriatico e al sud.

Giovedì 19 maggio: anticiclone prepotente su tutta Italia, bel tempo ovunque e temperature in aumento.

Venerdì 20 maggio: ancora clima estivo da nord a sud, tempo stabile e temperature superiori ai 32-33°C in pianura Padana.

Sabato 21 maggio: anticiclone intenso su tutta Italia, caldo in aumento al nord e versante tirrenico con picchi di 33-34°C.

Domenica 22 maggio: caldo che permane su tutta Italia, ma instabilità in aumento al nord grazie a infiltrazioni instabili dal centro Europa.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località