Meteo 7 giorni: Italia nel mirino della PIOGGIA, ecco dove sarà più probabile

La primavera è cominciata come meglio non poteva dal punto di vista termico: l'alta pressione sta sovrastando tutta Italia favorendo cieli sereni, venti di brezza e temperature addirittura tipiche di aprile da nord a sud. Ma questo regime anticiclonico e avaro di piogge non durerà ancora a lungo.

In quest'ultimo scorcio di marzo assisteremo ad un deciso cambiamento della circolazione atmosferica tra Atlantico ed Europa che porterà ad un inevitabile tracollo dell'anticiclone e ad un rinforzo delle correnti nord atlantiche.

Un primo assaggio di maltempo arriverà tra domenica e lunedì al sud e nelle zone interne del centro grazie al transito di una bassa pressione proveniente da ovest (già menzionata in questo articolo). Torneranno anche i primi temporali pomeridiani di primavera nelle aree interne del centro e del sud.

Sul finire del mese, tra martedì 29 e giovedì 31, si concretizzerà un altro passaggio perturbato sempre di stampo atlantico, questa volta pronto ad invadere gran parte d'Italia.

La pioggia tornerà a bagnare anche le dimenticare regioni del nord, mentre la neve preferirà scendere solo in alta quota.

Le temperature, infatti, saranno superiori alle medie del periodo praticamente ovunque nonostante la presenza del maltempo.

Dove pioverà di più? Senza dubbio nei settori più esposti, ovvero Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna, Campania e i settori collinari/montuosi del Triveneto. Su queste aree sono previsti, entro fine mese, accumuli variabili tra i 10 e i 50 mm. Anche Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Emilia, Puglia, Sicilia, Calabria riassaporeranno la pioggia seppur in quantità inferiore.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Sabato 26 marzo: stabile fino al mattino, poi nubi in aumento al sud e le isole maggiori. Deboli piogge in arrivo in Sardegna entro sera. Temperature stazionarie.

Domenica 27 marzo: piogge e rovesci sparsi al sud, qualche pioviggine in transito anche al centro. Temperature in generale calo.

Lunedì 28 marzo: residuo maltempo al sud e sul medio Adriatico. Isolati temporali pomeridiani nelle aree interne di Abruzzo, Molise, Puglia, Lazio, Campania, Basilicata. Stabile altrove.

Martedì 29 marzo: sereno o poco nuvoloso al mattino, nubi in aumento dal pomeriggio per effetto di una vasta perturbazione atlantica in avvicinamento all'Italia. Prime piogge in serata al nordovest e alto Tirreno. Scirocco in rinforzo.

Mercoledì 30 marzo: perturbazione atlantica in arrivo, piogge diffuse su gran parte d'Italia ma fenomeni più forti e insistenti sul lato tirrenico e al nord. Scirocco al sud.

Giovedì 31 marzo: maltempo diffuso al nordest e sul lato tirrenico. Nevicate abbondanti sull'arco alpino e l'Appennino settentrionale. Nubi e piogge deboli sul lato adriatico e al sud. Temperature in lieve calo.

Venerdì 1 aprile: tempo in graduale miglioramento, residui fenomeni al nordest. Temperature in aumento.

