Meteo 7 giorni: il CALDO africano ai saluti, ecco cosa succederà...

Le prossime 96 ore saranno le ultime dal sapore pienamente estivo, ormai possiamo decretarlo ufficialmente. L'anticiclone africano si rinforzerà tra martedì e venerdì su gran parte d'Italia, dando vita all'ennesima ondata di calore particolarmente intensa, ma saranno davvero gli ultimissimi giorni!

A partire da sabato il tempo cambierà rapidamente, come già accennato ampiamente in questo articolo. Turbolente correnti artiche, attualmente in forte espansione dal polo nord verso il nord Europa e la Russia, riusciranno a farsi largo verso il Mediterraneo scatenando un vero e proprio tracollo termico.

L'irruzione fredda, dal chiaro stampo tardo-autunnale, porterà non solo un crollo termico di oltre 10-15°C, ma anche tanti temporali e venti forti di tramontana. Insomma in men che non si dica verremo sbalzati da condizioni meteorologiche estive ad altre addirittura tardo autunnali. Tornerà anche la neve in montagna, presumibilmente oltre i 2000-2200 metri di quota.

E non sarà un'ondata di freddo passeggera: dalle simulazioni modellistiche si evince la possibile persistenza delle correnti più fredde nord-orientali anche nel corso della prossima settimana, le quali manterranno le temperature abbondantemente sotto le medie da nord a sud.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 13 settembre: anticiclone sub-tropicale nuovamente su più di mezza Italia, con obiettivo principale il sud. Forte aumento delle temperature e tempo stabile ovunque.

Mercoledì 14 settembre: caldo diffuso da nord a sud, a tratti intenso sul Meridione. Possibile peggioramento al nord nella seconda parte di giornata per l'avvicinamento di una perturbazione da ovest.

Giovedì 15 settembre: caldo ben presente al centro e al sud, maltempo al nord, in estensione nella seconda parte di giornata anche al medio-alto Tirreno. Temperature stazionarie o in lieve calo solo al nord.

Venerdì 16 settembre: resiste il caldo africano al sud, condizioni di instabilità al centro e al nord, specie su monti e colline.

Sabato 17 settembre: caldo insistente al sud con temperature oltre le medie almeno fino al pomeriggio. Temporali diffusi al nord e forte calo delle temperature per l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa. Entro sera più fresco anche al sud!

Domenica 18 settembre: crollo delle temperature su tutta Italia, l'irruzione artica porta venti forti e instabilità al sud. Più sereno al centro e al nord.

Lunedì 19 settembre: nuovo peggioramento al nord e centro Italia, momentaneo miglioramento al sud. Temperature in ulteriore calo e clima fresco ovunque.

