Meteo 7 giorni: Estate già in difficoltà, tante altre piogge e TEMPORALI in vista

Il leitmotiv dei mesi scorsi è stato preso in carico da Giugno che pare seriamente intenzionato a regalarci una prima parte d'Estate decisamente turbolenta. Gli anticicloni faticano, non poco, a raggiungere il Mediterraneo mentre le perturbazioni trovano la strada spianata per raggiungere lo Stivale.

Anche i prossimi sette giorni vedranno parecchi momenti instabili che si alterneranno a quelli soleggiati (prettamente mattutini). In verità ci saranno due giorni a tratti perturbati finanche durante la mattina, situazioni abbastanza insolite in Estate! Ci riferiamo ai giorni di domenica 4 e lunedì 5 Giugno, quando la tipica instabilità pomeridiana e serale lascerà spazio ad una vera e propria perturbazione organizzata, fortunatamente molto rapida.

Come già accennato qui, la perturbazione interesserà dapprima la Sardegna per poi dirigersi su centro e nord Italia. La giornata di lunedì sarà senza dubbio quella più perturbata, caratterizzata da tante nubi, piogge e locali temporali. I versanti ionici saranno quelli più ai margini da questa perturbazione, ma pare proprio che nei giorni successivi l'instabilità tornerà a fare la voce grossa proprio al sud e sul versante ionico!

Difatti aumentano le possibilità di un rinforzo dell'anticiclone sul Mediterraneo occidentale dall'8 Giugno: uno scenario del genere favorirebbe la discesa di aria fresca dai Balcani verso il versante adriatico e il sud, con conseguente formazione di numerosi temporali pomeridiani nei settori interni e le coste ioniche e del medio-basso Tirreno.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 3 Giugno: mattinata stabile, numerosi rovesci e temporali pomeridiani nei settori interni del centro e del sud. Fenomeni anche in Val Padana specie in serata. Non escludiamo locali grandinate.

Domenica 4 Giugno: perturbazione in arrivo in Sardegna con tante piogge e temporali. La perturbazione si estenderà anche al nord e al medio-alto Tirreno. Più stabile e molto mite al sud.

Lunedì 5 Giugno: maltempo diffuso al nord e al centro Italia, con temporali localmente intensi. Temporali possibili anche su Puglia, Campania e Sicilia. Temperature in lieve calo.

Martedì 6 Giugno: giornata variabile, con tanta instabilità pomeridiana nei settori interni e al Nordest. Temperature stazionarie.

Mercoledì 7 Giugno: anticiclone il lento e difficoltoso rinforzo sull'Italia. Resiste l'instabilità pomeridiana su colline e monti. Temperature in lieve aumento.

Giovedì 8 Giugno: anticiclone in rinforzo sul Mediterraneo occidentale. Italia sotto correnti più fresche dai Balcani, possibili temporali e rovesci al centro-sud. Temperature in calo.

Venerdì 9 Giugno: instabilità diffusa al centro e al sud, specie sui versanti ionici. Più stabile al nord (da confermare).

