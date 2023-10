Novembre si aprirà con il MALTEMPO: un CICLONE atlantico porterà pioggia e vento sull’Italia

Dopo tanti mesi comandati da anticicloni invadenti che hanno reso statico e piatto il clima europeo, il maltempo prova a prendersi una rivincita; le prospettive per i primi giorni di novembre sono orientati verso un clima dinamico, spesso perturbato, ma abbastanza mite. In altre parole, continueremo ad assistere al pellegrinaggio di continue perturbazioni che avranno come obbiettivo l'Europa centrale ed anche l'Italia.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per domenica 5 novembre:

Si tratta di un ciclone extratropicale che presenterà il suo perno in prossimità delle Isole Britanniche. Attorno ad esso si dipartiranno forti venti che accompagneranno il transito di diverse perturbazioni da ovesto verso est, in un contesto termico ventoso, ma non freddo.

Osservando la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida per la giornata in parola, ovvero domenica 5 novembre, notiamo quanto segue:

Notate il canale piovoso in ingresso dall'Atlantico che prende l'Europa centro-occidentale ed anche l'Italia. Di conseguenza per i primi giorni di novembre aspettiamoci altra pioggia ed altro maltempo in Italia, specie al nord e lungo il Tirreno.

Volgendo lo sguardo oltre e veleggiando verso il termine della prima decade mensile, si nota una maggiore ingerenza dell'alta pressione con conseguente sollevamento del flusso atlantico verso nord. Ecco la media degli scenari americana valida per giovedi 9 novembre:

Sull'Italia si avrà quindi un miglioramento del tempo, anche se qualche incertezza potrebbe ancora interessare il nord e il Tirreno, ma con precipitazioni molto più deboli e ridotte.

RIASSUMENDO: l'Europa si prepara a vivere una fase di tempo dinamico e spesso perturbato. Un ciclone extratropicale si formerà sull’Atlantico e si sposterà verso le Isole Britanniche, portando con sé diverse perturbazioni che interesseranno l’Europa centrale e anche l’Italia. Il contesto termico sarà ventoso, ma non freddo, grazie alla prevalenza di correnti occidentali. Il maltempo si farà sentire soprattutto nei primi giorni di novembre, quando si avrà il picco dell’attività ciclonica.

